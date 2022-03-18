Son dakika haber! Bakırköy'de tartıştığı karısını öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi - Son Dakika

Bakırköy'de tartıştığı karısını vurarak öldüren bir kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Ataköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında, kimlikleri henüz açıklanmayan çift arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında eşine silahla ateş eden koca, daha sonra otoparktaki aracına bindi. Araçta aynı silahla kendisini vuran bu kişi, hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı kadın da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.