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Son dakika haber... Bakırköy'de uyarı ateşinde ölüme ilişkin 2 polis adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haber... Bakırköy'de uyarı ateşinde ölüme ilişkin 2 polis adliyeye sevk edildi

10.02.2022 17:51
Son dakika haber... Bakırköy'de uyarı ateşinde ölüme ilişkin 2 polis adliyeye sevk edildi

Son dakika haberlerine göre İstanbul Bakırköy'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobile açılan uyarı ateşinde bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 polis memuru adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bakırköy'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobile açılan uyarı ateşinde bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 polis memuru adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'de dün polisin ihtarına rağmen durmayan otomobile açılan uyarı ateşi sonucu bir kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, olaya müdahale eden polis memurlarından 2'si gözaltına alındı.

Polis memurları, ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Olay

Bakırköy'de dün sabit uygulama noktasına gelen bir otomobil, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlamıştı.

E-5 güney istikametinde makas atarak kaçan aracın sürücüsünün elindeki silahı göstermesi üzerine, görevli personel tarafından şüpheliyi uyarmak ve aracı durdurmak amacıyla uyarı ateşi açılmıştı.

Çevredeki araçlara çarparak duran otomobilden yaya olarak kaçan S.K. ekiplerce yakalanmış, aracın ön yolcu koltuğunda bulunan ve mermi isabet etmesi sonucu yaralanan 15 yaşındaki Y.A, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Ayrıca araçtaki aramada, bir miktar uyuşturucu, 1 dolu tabanca şarjörü ve seyyar çakar tertibatı ele geçirilmişti.

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Polis Memuru, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakırköy'de uyarı ateşinde ölüme ilişkin 2 polis adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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