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Bakırköy'de yaşanan çeteler arasındaki çatışmaya bağlı gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Bakırköy'de yaşanan çeteler arasındaki çatışmaya bağlı gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

16.02.2022 19:57

- Bakırköy'de yaşanan çeteler arasındaki çatışmaya bağlı gözaltı sayısı 12'ye yükseldi Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Bakırköy'de silahlı iki grup arasında yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlı sayısı 12'ye yükseldi.

- Bakırköy'de yaşanan çeteler arasındaki çatışmaya bağlı gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İSTANBUL - Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Bakırköy'de silahlı iki grup arasında yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlı sayısı 12'ye yükseldi.

Alınan bilgilere göre, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'nde Pazar gecesi silahlı iki hasım grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili geniş kapsamlı çalışması devam ediyor. Çıkar amaçlı silahlı iki suç örgütü arasında yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı çatışmayla ilgili ilk anda 10 şüpheli yakalanmıştı.

Söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 kişi daha "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 8 silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Bu arada dört gün önce gerçekleştirilen çatışmanın ardından yakalanan 10 şüpheliden 8'i hakkında gözaltı süresinin uzatıldığı aktarıldı. Yakalanan zanlılardan hastanede tedavisi tamamlanan bir şüphelinin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenilirken, geri kalan üç yaralı şüphelinin ise tedavilerinin hala devam ettiği kaydedildi.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar gecesi silahlı iki çete arasında çatışma çıkmış, yaşanan olayda 4 kişi yaralanmıştı. Emniyet kuvvetleri ilk etapta olaya dolaylı ya da doğrudan bağlantılı 10 kişiyi gözaltına almıştı.

Bakırköy'de yaşanan çeteler arasındaki çatışmaya bağlı gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
Bakırköy'de yaşanan çeteler arasındaki çatışmaya bağlı gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
Bakırköy'de yaşanan çeteler arasındaki çatışmaya bağlı gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

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İstanbul, Gözaltı, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de yaşanan çeteler arasındaki çatışmaya bağlı gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de yaşanan çeteler arasındaki çatışmaya bağlı gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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