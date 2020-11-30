Son dakika haber! Bakkallar 65 yaş üzeri vatandaşlara paket servis hizmeti veriyor - Son Dakika

Son dakika haber! Bakkallar 65 yaş üzeri vatandaşlara paket servis hizmeti veriyor

30.11.2020 13:45
Son dakika haber! Bakkallar 65 yaş üzeri vatandaşlara paket servis hizmeti veriyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Sakarya'da faaliyet gösteren bakkallar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üzeri vatandaşların evlerine paket servis yapıyor.

Sakarya'da faaliyet gösteren bakkallar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üzeri vatandaşların evlerine paket servis yapıyor.

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların istemeleri halinde evlerine paket servis hizmetinin verildiğini belirtti.

Pandemi sürecinin başından beri 65 yaş üzeri, kronik ve hasta olan vatandaşlara servis hizmeti uygulaması verdiklerini aktaran Akdardağan, "Koronavirüs vakalarının yükseldiği ve ilimizde iyice arttığı bugünlerde bakkal esnafımız her zaman olduğu gibi yine vatandaşımızın yanındadır. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde vefa gruplarında yer alan ve mahallelinin her türlü ihtiyacı için seferber olan bakkallarımız bu zor günlerde yine vatandaşımız ile olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Akdardağan, şunları kaydetti:

"Devletimizin son aldığı karar kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve rahatsızlığı nedeniyle karantinada olan vatandaşlarımızın istemeleri halinde evlerine paket servisi götürülmektedir. Mahalle sakinlerinin dostu ve sırdaşı olan bakkallarımız servis hizmeti vermenin yanı sıra ihtiyaçların karşılamasında da aktif görev almaya hazırlar. Mecbur olmadıkça lütfen evden çıkılmasın, bakkallarımız sizlerin hizmetindedir."

Koronavirüs, Esnaf Odası, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakkallar 65 yaş üzeri vatandaşlara paket servis hizmeti veriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe sonrası savcılık soruşturma başlattı İkizler burcundaki tutulma, sizi nasıl etkileyecek? Ünlü Astrolog Aysun Koç anlattı 13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü! Acılı baba sebep olanlara isyan etti Bahçe teline değen boruyu istemeyen komşuya vatandaştan tepki: Sizin komşuluğunuz bu mu? Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 ağır yaralı Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kabine toplantısı öncesi dikkat çeken sözler: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kabine toplantısı öncesi dikkat çeken sözler: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi         
14:05
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme yorumu: Güçlü adımlar atacağız Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme yorumu: Güçlü adımlar atacağız         
13:37
Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi         
13:09
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak         
12:49
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler         
11:50
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı         
11:15
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?         
10:36
Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor         
10:33
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi         
10:09
Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı         
10:02
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:34
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 14:16:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Bakkallar 65 yaş üzeri vatandaşlara paket servis hizmeti veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei