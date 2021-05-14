Son dakika haber! Bakü'de restoranda patlama: 4 yaralı - Son Dakika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir restoranda meydana gelen patlama sonucu 4 kişi yaralandı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'nün Sabail semtindeki bir restoranda doğal gaz tüpü patladı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, 4 restoran çalışanı yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların vücudunda yanıklar oluştuğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangının kısa süre içinde kontrol altına alındığı ve alevlerin yan binalara sıçramadan söndürüldüğü ifade edildi. - BAKÜ