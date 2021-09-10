Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 10. Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. Toplantıda Zengezur koridorunun önemine dikkat çeken Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, koridorun Türkiye'ye direkt bağlantının yanı sıra Orta Asya ülkelerine ait ürünlerin ihracı için daha iyi imkanlar oluşturacağını belirtti.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 10. Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıya, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Akıbek Caparov, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Aziz Voitov, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Devlet Sekreteri Peter Sztaray katıldı. Toplantıda Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini genişletme fırsatları ele alındı.

"Türkiye Yatırım Fonu, iş birliğimizin kalitesini yükseltmek ve etkileşim olanaklarını kullanmak için uygun bir platform"

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov toplantıda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasını desteklediğini belirtti. Bakan Cabbarov, fonun kuruluş amacının Türkçe konuşan ülkelerdeki iş adamlarına yalnızca farklı dış kaynaklardan değil, aynı zamanda kendi kaynaklarıyla destek sağlanması olduğunu ifade etti. Cabbarov, "Bu ve diğer konularda yapılan çalışmaları destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkelerimizin ekonomik potansiyeli ve fırsatları her yıl büyüyor. Türkiye Yatırım Fonu, iş birliğimizin kalitesini yükseltmek ve etkileşim olanaklarını kullanmak için uygun bir platformdur" dedi.

"Zengezur koridoru Türkiye'ye direkt bağlantının yanı sıra Orta Asya ülkelerinin ürünlerinin ihracı için daha iyi imkanlar oluşturacak"

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın bölgede yol açtığı yeni imkanlara vurgu yapan Cabbarov, Nahçıvan koridorunun önemine dikkat çekti. Azerbaycan'ın ana kısmıyla Nahçıvan'ı birleştirecek Zengezur koridorunun lojistik alanda önemli rol oynayacağını dile getiren Bakan Cabbarov,"Bu koridor Türkiye'ye direkt bağlantı sağlamanın yanı sıra Orta Asya ülkelerinin ürünlerinin ihracı için daha iyi imkanlar oluşturacak. Aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki ticaretin verimliliğini arttırmak için yeri doldurulamaz bir koridora çevrilecektir" diye konuştu.

"Çeşitli Ekonomik Bölgeler Arasında Bilgi ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı

Türk Konseyi Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 10. Toplantısı kapsamında Türkçe konuşan ülkeler arasında "Çeşitli Ekonomik Bölgeler Arasında Bilgi ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. Ayrıca Türk İş Ödülleri Töreni ve Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinin restorasyonuna ithaf edilen Türk İş Forumu da yapılacak. - BAKÜ