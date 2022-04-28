Son dakika haber! Bakü yakınlarında bir sanayi parkında yangın çıktı (2) - Son Dakika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hacı Zeynalabdin kasabasındaki sanayi parkında yangın çıktı.

Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, gıda şirketlerinden birine ait sanayi parkındaki yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiyecinin sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.