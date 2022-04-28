Son dakika haber! Bakü yakınlarında bir sanayi parkında yangın çıktı (2) - Son Dakika
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Son dakika haber! Bakü yakınlarında bir sanayi parkında yangın çıktı (2)

28.04.2022 19:14

Son dakika haberi... Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hacı Zeynalabdin kasabasındaki sanayi parkında yangın çıktı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hacı Zeynalabdin kasabasındaki sanayi parkında yangın çıktı.

Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, gıda şirketlerinden birine ait sanayi parkındaki yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiyecinin sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Son dakika haber! Bakü yakınlarında bir sanayi parkında yangın çıktı (2)
Son dakika haber! Bakü yakınlarında bir sanayi parkında yangın çıktı (2)
Son dakika haber! Bakü yakınlarında bir sanayi parkında yangın çıktı (2)
Son dakika haber! Bakü yakınlarında bir sanayi parkında yangın çıktı (2)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakü yakınlarında bir sanayi parkında yangın çıktı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bakü yakınlarında bir sanayi parkında yangın çıktı (2) - Son Dakika
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