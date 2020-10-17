Son dakika haber | Balık tutmak için çıktığı köprüden düşen genç öldü
17.10.2020 18:03
Son dakika haberlerine göre KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, balık tutmak için köprüye çıkan Ramazan Demir (25), dengesini kaybederek düşünce hayatını kaybetti.
KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, balık tutmak için köprüye çıkan Ramazan Demir (25), dengesini kaybederek düşünce hayatını kaybetti.
Bahşılı'da balık tutmak için Bahşılı Kızılırmak Köprüsü'ne çıkan Ramazan Demir, iddiaya göre dengesini kaybederek Kızılırmak'a düştü. Akıntıya kapılan Ramazan Demir'i gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekiplerince yapılan aramada ırmaktan çıkarılan Ramazan Demir, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, kurtarılamadı.
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