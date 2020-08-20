Son dakika haber! Balıkçıların yeni sezonda umudu palamut ve çupra - Son Dakika

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde ağ ile balık yasağının kalkmasına günler kala balıkçıların hazırlıkları hızla devam ediyor. Balıkçılar, bu sezon bol miktarda palamut ve çupra yakalamayı umduklarını söyledi.

Karamürsel ilçesinde 1 Eylül'de başlayacak balık sezonu öncesinde hummalı çalışma devam ediyor. İlçenin büyük bir kısmı, balıkçılık ile geçinen Ereğli Mahallesi'nde ağlar örülüyor, teknelerin motorları gözden geçiriliyor. 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece 00.00'da ilk ağlarını atacak olan balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarını son hızıyla sürdürüyor. Yeni sezonun başlangıcında ağlarına palamut ve çupra vurmasını beklediklerini söyleyen balıkçılar, fiyatların sezonun ilk 15 gününde yüksek seyrettikten sonra düşmesini tahmin ettiklerini söyledi.

'İSTAVRİT VE HAMSİ ZAYIF, PALAMUTA YÜKLENECEĞİZ'Yeni sezon için 700 metre kadar ağ ördüklerini söyleyen Birol Seymen, "Bu sene sezonu 15 gün kadar erken kapadık pandemi dolayısıyla. Ondan sonra ağlarımızı çıkarttık. Ağlarla beraber motorların temizliğini yaptık. Eski ağlarımızı çıkardıktan sonra, burada 600-700 metre bir ağ yaptık. Hamsi ağı yaptık. Hamsiyi bu ağla yakalamak istiyoruz. Şu anda çok hamsi var gibi gözükmüyor. Palamut Karadeniz 'de fazla. Karadeniz'e gitmek gibi bir düşüncemiz var. Şimdi motorlarımızı kızağa çekeceğiz. Bunların hepsinin sezona yetişmesini umut ediyoruz. İstavrit ve hamsi bu sene biraz zayıf gibi. Hepimiz palamuta yükleneceğiz gibi gözüküyor. Fiyatlar tahminimce ilk 15 gün biraz pahalı olur. Sonra düşer" dedi.'HERKES HER ŞEKİLDE HAZIR, BEKLİYORUZ'

Karamürsel iskelesinde demirli Boralar 2 teknesinin sahibi Aydın Bora, "Hazırlıklılarımızı yaptık. Bu pandemi sebebiyle biraz geç kaldık. Fakat işlerimizi zor da olsa toparladık. Şu anda yeni av sezonuna hazırız. İnşallah, bu dönemde pandemiyle birlikte nasıl geçecek bilmiyorum ama biraz zor geçeceğini düşünüyoruz. Bakalım, göreceğiz. İnşallah olur diyoruz. Çıkıp göreceğiz. 1 Eylül'de sezon açıldığı zaman bakıp göreceğiz. Balığın şu anda denizde ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Söylenecek başka bir şey yok. Herkes hazırlığını yaptı. Biraz geç de başlasak, büyük ölçüde toparladık. Herkes hazır şu anda. Zaten şurada kaldı 2 hafta. Herkesin ağları, tekneleri, her şeyi hazır" diye konuştu.

- Kocaeli