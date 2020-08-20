Son dakika haber! Balıkçıların yeni sezonda umudu palamut ve çupra - Son Dakika

Son dakika haber! Balıkçıların yeni sezonda umudu palamut ve çupra

Son dakika gündem haberi: KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde ağ ile balık yasağının kalkmasına günler kala balıkçıların hazırlıkları hızla devam ediyor.

Son dakika haber! Balıkçıların yeni sezonda umudu palamut ve çupra, System.String[]
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde ağ ile balık yasağının kalkmasına günler kala balıkçıların hazırlıkları hızla devam ediyor. Balıkçılar, bu sezon bol miktarda palamut ve çupra yakalamayı umduklarını söyledi.

Karamürsel ilçesinde 1 Eylül'de başlayacak balık sezonu öncesinde hummalı çalışma devam ediyor. İlçenin büyük bir kısmı, balıkçılık ile geçinen Ereğli Mahallesi'nde ağlar örülüyor, teknelerin motorları gözden geçiriliyor. 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece 00.00'da ilk ağlarını atacak olan balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarını son hızıyla sürdürüyor. Yeni sezonun başlangıcında ağlarına palamut ve çupra vurmasını beklediklerini söyleyen balıkçılar, fiyatların sezonun ilk 15 gününde yüksek seyrettikten sonra düşmesini tahmin ettiklerini söyledi.

'İSTAVRİT VE HAMSİ ZAYIF, PALAMUTA YÜKLENECEĞİZ'Yeni sezon için 700 metre kadar ağ ördüklerini söyleyen Birol Seymen, "Bu sene sezonu 15 gün kadar erken kapadık pandemi dolayısıyla. Ondan sonra ağlarımızı çıkarttık. Ağlarla beraber motorların temizliğini yaptık. Eski ağlarımızı çıkardıktan sonra, burada 600-700 metre bir ağ yaptık. Hamsi ağı yaptık. Hamsiyi bu ağla yakalamak istiyoruz. Şu anda çok hamsi var gibi gözükmüyor. Palamut Karadeniz'de fazla. Karadeniz'e gitmek gibi bir düşüncemiz var. Şimdi motorlarımızı kızağa çekeceğiz. Bunların hepsinin sezona yetişmesini umut ediyoruz. İstavrit ve hamsi bu sene biraz zayıf gibi. Hepimiz palamuta yükleneceğiz gibi gözüküyor. Fiyatlar tahminimce ilk 15 gün biraz pahalı olur. Sonra düşer" dedi.'HERKES HER ŞEKİLDE HAZIR, BEKLİYORUZ'

Karamürsel iskelesinde demirli Boralar 2 teknesinin sahibi Aydın Bora, "Hazırlıklılarımızı yaptık. Bu pandemi sebebiyle biraz geç kaldık. Fakat işlerimizi zor da olsa toparladık. Şu anda yeni av sezonuna hazırız. İnşallah, bu dönemde pandemiyle birlikte nasıl geçecek bilmiyorum ama biraz zor geçeceğini düşünüyoruz. Bakalım, göreceğiz. İnşallah olur diyoruz. Çıkıp göreceğiz. 1 Eylül'de sezon açıldığı zaman bakıp göreceğiz. Balığın şu anda denizde ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Söylenecek başka bir şey yok. Herkes hazırlığını yaptı. Biraz geç de başlasak, büyük ölçüde toparladık. Herkes hazır şu anda. Zaten şurada kaldı 2 hafta. Herkesin ağları, tekneleri, her şeyi hazır" diye konuştu.


- Kocaeli
Karamürsel, Kocaeli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 09:01

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Balıkçıların yeni sezonda umudu palamut ve çupra - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı "Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar 110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı         
12:02
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı         
11:56
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı         
11:42
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu         
11:26
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı         
10:59
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın         
10:40
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu         
10:03
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı         
09:53
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı         
08:45
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var         
08:30
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı         
08:26
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı         
07:22
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada         
00:25
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı         
23:22
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti         
22:26
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı         
19:45
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü         
19:41
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı         
19:37
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti         
18:07
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 15:14:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Balıkçıların yeni sezonda umudu palamut ve çupra - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei