Son dakika haber... Balıkesir ASKF Kongresi 13 Ağustos'ta
Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir ASKF'nin 3 yılda bir gerçekleştirilen kongresi, 13 Ağustos 2020 Perşembe günü Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak.
Balıkesir ASKF'nin 3 yılda bir gerçekleştirilen kongresi, 13 Ağustos 2020 Perşembe günü Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak.
15. olağan genel kurul ile ilgili Balıkesir ASKF'nin web sitesinde Metin Mengüç imzası ile yapılan açıklamada "Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun 15.Olağan Genel Kurul Toplantısı,Tüzük gereği 01.06.2020 tarihinde yapılması gerekirken Korona virüs dolayısı ile ve İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, dernek faaliyetleri 01.08.2020 tarihine kadar ertelendiğinden Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.08.2020 Perşembe günü saat 14: 00'de Kurtdereli Spor Salonunda yapılacaktır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20.08.2020 Perşembe günü yine aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:52 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Balıkesir ASKF Kongresi 13 Ağustos'ta - Son Dakika
Son Dakika 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:24 İBB Sözcüsü sosyal medyadan paylaştı! İstanbul'a gelen su zammı vatandaşı etkilemeyecek 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım 13:03 Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti 12:46 Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu 2 kapkaççı İngiltere uyruklu bir kişinin çantasını çaldı 12:45 Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı 12:43 3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor 12:29 Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak 12:13 Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım 11:45 Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı 11:14 Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı 11:02 AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı 10:59 Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı 10:50 Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık 10:43 Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor