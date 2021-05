Son dakika haber... BALIKESİR BAKAN PAKDEMİRLİ MİDYE HASADINA KATILDI - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erdek Limanı'ndan Sahil Güvenlik botuyla denize açılıp, özel bir firmaya ait olan denizdeki midye çiftliğine gitti. Burada midye hasadına katılan Bakan Pakdemirli, midyenin yetiştirilme süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Burada konuşan Pakdemirli, "Bu çiftlikte her gün yüz milyonlarca litre suyu alıyor, süzüyor ve doğaya daha temiz olarak bırakıyor. Bu anlamda denizleri temizliyor olmasının, çevreci olmasının çok büyük anlamı var. Ayrıca bir ihracat ürünü olduğu için büyük bir ihracat potansiyeli var. Türkiye'de şu an 20 kadar midye çiftliğinde yaklaşık 15 bin tonluk bir üretim kapasitemiz var. İlerleyen yıllarda kapasitemizi yeni çiftliklerle artırmayı düşünüyoruz. Son derece çevreci olması hasebiyle de çevreyi kirletmenin aksine bilakis denizlerimizi temizleme özelliğine sahip. Bu arada kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk. Bu genelde sene sonuna kalıyordu. Bunu da inşallah bu yıl en yakın zamanda, mayıs ayı içinde ödemeyi planlıyoruz" dedi.