Yanan ormanlık alanın söndürme helikopterinden çekilen görüntüsü
Yangın bölgesine giden itfaiye ve arazözlerden görüntüler
Yangından etkilenen bölgeden görüntüler
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları
Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ın açıklaması BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Yunuslar Mahallesi'ndeki orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | BALIKESİR - Burhaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika