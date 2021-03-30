Son dakika haber! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden, Erdek'e 66 milyonluk yatırım - Son Dakika

Son dakika haber! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden, Erdek'e 66 milyonluk yatırım

30.03.2021 13:13
Son dakika haber! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden, Erdek'e 66 milyonluk yatırım, System.String[]

Son dakika haberi... BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Erdek'e ileri biyolojik arıtma tesisi inşa ediyor.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Erdek'e ileri biyolojik arıtma tesisi inşa ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "İhalesi yapılan ve çalışmaların başladığı 66 milyonluk arıtma tesisiyle, Erdek Körfezi'nde oluşan kirlilik önlenecek, ilçenin atıksu ve kanalizasyon sorununa çözüm getirilecek" dedi.

Erdek ilçesini modern altyapıya kavuşturacak, bölgenin atıksu sorununa çözüm getirecek ve suyun kalitesini yükseltecek olan Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Artıma Projesi kapsamındaki çalışmalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Zeytinli Mahallesi Kurbağalıdere bölgesinde başladı. İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin tamamlanmasıyla birlikte ilçede uzun yıllardır yaşanan kanalizasyon şebeke ve atık su bertaraf sorunlarının çözüme kavuşması hedefleniyor. Erdek Körfezi'ni kirlilikten kurtaracak olan tesis ile birlikte, Marmara Denizi'ni kirleten unsurlar da ortadan kaldırılacak.

'KÖTÜ KOKU ORTADAN KALKACAK'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "62 bin 750 kişi kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi kapsamında; 61 bin 216 metre kanalizasyon şebeke ve terfi hattı, 2 bin parsel bacası, bin 231 muayene bacası, 5 adet terfi merkezi yapılacak. Kurulacak SCADA Sistemi ve Sürekli Atıksu İzleme Sistemi ile online olarak takip edilecek tesiste bulunacak Biyolojik Koku Giderim Sistemiyle de çevreye yayılarak insanı rahatsız eden kötü kokular ortadan kaldırılacak. 66 milyon TL'ye mal olacak Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi; BASKİ Genel Müdürlüğü ve İLBANK A.Ş. tarafından SUKAP kapsamında yüzde 50'si hibe, kalan yüzde 50'si ise kredili olarak yapılacak" dedi.


Son dakika haber! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden, Erdek'e 66 milyonluk yatırım
Son dakika haber! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden, Erdek'e 66 milyonluk yatırım
Son dakika haber! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden, Erdek'e 66 milyonluk yatırım

Büyükşehir Belediyesi, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden, Erdek'e 66 milyonluk yatırım - Son Dakika


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