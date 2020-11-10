Son dakika haber | Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da koronavirüse yakalanan basketbolcuların testleri negatif çıktı

Son dakika habere göre TBL 1. Lig ekiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) yakalanan basketbolcuların testleri negatif çıktı.

TBL 1. Lig ekiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) yakalanan basketbolcuların testleri negatif çıktı. Koronavirüs'ü yenen oyuncular takımla birlikte antrenmanlara başladı. Türkiye Basketbol Lig'inde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da yeni tip Kovid-19'a yakalanan 12 basketbolcunun son yapılan tesi negatif çıktı. Takım Genel Menajeri Anıl Uyanık, AA muhabirine, "Koronavirüs'e yakalanan 12 oyuncumuz hastalığı yendi. Son testleri negatif çıkan oyuncular pazartesi günü itibariyle takımla birlikte çalışmalara başladı. Ertelenen maçlarımız oldu. Takımımızı bundan sonraki süreçte yoğun bir maç programı bekliyor. 15 günde 5 maça çıkacağız. 14 Kasım Cumartesi günü İstanbul deplasmanında Nadir Gold İstanbul Basket ile karşılaşacağız. Bu yıl Süper Lig hedefiyle yola çıktık ve transferlerimizi ona göre yaptık. Kalan maçlarımızı hedefimiz doğrultusunda sürdüreceğiz" dedi. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 14 Kasım Cumartesi günü Nadir Gold İstanbul Basket, 19 Kasım Perşembe günü Samsunspor, 22 Kasım Pazar günü Global Connect Travel Düzce, 25 Kasım Çarşamba günü Final Spor ve 29 Kasım Pazar günü Mamak Belediyesi ile karşılaşacak.

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