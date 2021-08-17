Son dakika haber! Balıkesir'de 20 milyon avroluk yatırımla atık su arıtma tesisi inşa edilecek

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde başlatılan proje kapsamında atık su arıtma tesisi yapılacak.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BASKİ) nihai faydalanıcısı olduğu "Bandırma Entegre Su Projesi" çerçevesinde inşa edilecek Bandırma Atık Su Arıtma Tesisi'nin tanıtım toplantısı ilçede bir otelde yapıldı.

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Bülent Üncü, toplantıda yaptığı konuşmada, tesisin Marmara Denizi ve Bandırma için önemine dikkati çekti. Üncü, AB ile ulusal paylarla da finanse ettikleri 20 milyon avroluk büyük bir projeye başladıklarını belirterek "Atık su arıtma olarak startını vereceğiz. Açıkçası, Batı Anadolu'da yürüttüğümüz tek projemiz. Doğu ve Güneydoğu'daki projelerimizin dışında Bandırma'ya ve özellikle Marmara Bölgesi'ne yapacağı katkıyı da çok önemsiyoruz." dedi.

Türkiye'nin çevre altyapısına destek sağlayan, 2007'den bu yana devam eden Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı'ndan bugüne kadar hibe olarak 1 milyar avrodan fazla kaynak kullandıklarını bildiren Üncü, yurt genelinde 50 proje için belediyelerin, bakanlıkların katkılarıyla 11-12 milyar avroyu bulan önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini aktardı. Söz konusu yatırımların detaylarına değinen Üncü, "Bu yardımlar sayesinde 38'i arıtma tesisi, 7'si su temini projesi, 5'i katı atık, 1500-1600 kilometrelik içme suyu hattı, 1200-1300 kilometrelik atık su kolektör hattını gerçekleştirdik." diye konuştu.

"2023'e kadar Bandırma'nın içinde iş makineleri hep çalışacak"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ise farklı siyasi partilerin kadroları tarafından yönetilmesine rağmen Balıkesir Büyükşehir ve Bandırma belediyelerinin birlikteliği sayesinde bu tesis için güzel bir tablo oluştuğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da 2019'da 20 ilçe ile katılımcı belediyecilik paydasında buluştuklarını dile getirdi. Arıtma tesisi yatırımının önemine değinen Yılmaz, "Şehrin ana arterlerindeki organizasyonu, yön değiştirmelerini yapacağız. Su borularını değiştirip arıtmanın yönüne doğru götüreceğiz, yağmur suyu hatlarını denize vereceğiz. 2023'e kadar Bandırma'nın içinde iş makineleri hep çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Projeyle bölgedeki doğal kaynakların korunması, deniz kirliliğinin önlenmesi ve sağlıklı içme suyunun yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, Marmara Denizi'nin kıyı bölgelerindeki müsilaj (deniz salyası) oluşumu önemli oranda azaltılarak ekosistemin sürdürülebilir bir şekilde korunmasına doğrudan katkı sağlanacak.

Toplantıya, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ile proje yetkilileri katıldı.