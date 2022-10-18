Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül , Karesi , Ayvalık, Bandırma, Bigadiç , Burhaniye, Dursunbey , Edremit , Erdek , Gömeç , Gönen , İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 204 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 107 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 22 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 354 adet fişek, 14 adet ruhsatsız tüfek, 43 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 23 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Balıkesir'de 204 aranan şahıstan adliyeye sevk edilen 107'si tutuklandı - Son Dakika

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