Son dakika haber... Balıkesir'de 5 uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezinde yaptıkları 5 ayrı çalışmada 5 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 5 ayrı çalışmada; 5 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda; 1,39 gram esrar, 312 adet sentetik ecza hap, 1,96 gram metamfetamin ve 0,51 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar ile ilgili adli ve idari işlem yapıldı. - BALIKESİR