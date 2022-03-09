Son dakika haber... Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı

09.03.2022 17:31
Son dakika haber... Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik 2 ayrı operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik 2 ayrı operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gönen İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 66 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 21 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran, Karesi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda ve yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı da gözaltına aldı. - BALIKESİR

Son dakika haber... Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı
Son dakika haber... Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı
Son dakika haber... Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı

YORUMLAR
500
Son dakika yerel: Jandarma ve polisten ortak uygulama Son dakika yerel: Jandarma ve polisten ortak uygulama Kahramanmaraş'ta polis ve jandarma kadınlara çiçek dağıttı Kahramanmaraş'ta polis ve jandarma kadınlara çiçek dağıttı

Altıeylül, Balıkesir, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
18:17 Dost olmayan ülkeler belirlendi! Rusya tespit ettiği şirketleri kamulaştırılıyor
18:13 Köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Baba kızının sağlık durumundan bahsetti:10 dakika kalbi durdu
17:54 Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum
17:39 Enes Ünal başarısıyla gururlandırdı! Yine ayın oyuncusu seçildi
17:30 Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
17:03 Tren istasyonunda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift, az kalsın linç ediliyordu
16:55 Son dakika: Akaryakıta bir zam daha! Benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı geçti
16:53 Barcelona'nın hocası Xavi itiraf etti: Kerem Aktürkoğlu beni şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 18:23:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement