Son dakika haber: Balıkesir'de 6 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Balıkesir'de 6 aranan şahıs yakalandı
02.01.2021 17:11
Son dakika haberler: Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 6 aranan şahsı yakalarken, 5 ateşli silah ve bu silahlara ait 73 fişek ele geçirdi.
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 6 aranan şahsı yakalarken, 5 ateşli silah ve bu silahlara ait 73 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 6 aranan şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 18 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 55 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR
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