Son dakika haber | Balıkesir'de beşikten düşen 9 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Balıkesir'de beşikten düşen 9 aylık bebek hayatını kaybetti

21.03.2022 14:29
Son dakika haber | Balıkesir'de beşikten düşen 9 aylık bebek hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir erkek bebek, beşikten düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir erkek bebek, beşikten düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz ve Emine B. çiftinin 9 aylık bebeği Deniz Taylan, sabah saatlerinde evlerinde beşiğinden düştü.

Yerde hareketsiz kalan bebek, ailesi tarafından hemen özel bir hastaneye götürüldü.

Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan bebeğin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Balıkesir'de beşikten düşen 9 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Balıkesir'de beşikten düşen 9 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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