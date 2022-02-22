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Son dakika haber! Balıkesir'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Son dakika haber! Balıkesir'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

22.02.2022 01:13
Son dakika haber! Balıkesir'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yaylabayır Kırsal Mahallesi'nde Mehmet Dağtekin'e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler, yan tarafta İsmail Koştur'a ait eve de sıçradı.

Yangını görev mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, itfaiye, Sındırgı Belediyesi ekipleri ile mahalledeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün kullanıldığı müdahaleyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yangında her iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da mahalleye giderek incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Balıkesir'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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