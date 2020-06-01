Son dakika haber... Balıkesir'de Covid-19 test sayısı 20 bini aştı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Covid-19 test laboratuvarlarından birisi olan ve 24 Mart tarihinde açılan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan korona virüs test sayısı 20 bini aştı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Covid-19 test laboratuvarlarından birisi olan ve 24 Mart tarihinde açılan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan korona virüs test sayısı 20 bini aştı. Balıkesir Üniversitesi kampüs alanı içinde bulunan hastanede kurulan laboratuvar ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinin testleri yapılarak Sağlık Müdürlüğüne büyük destek sağlanmaya devam ediliyor.
Türkiye'de bakanlık tarafından yetki verilen merkezlerden birisi olan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkisi verilen Covid-19 PCR Tanı Laboratuvarı'nda 24 Mart'tan bu yana 20 bin 144 test yapıldı. 2'si profesör olmak üzere 10 personelin görev aldığı laboratuvarda Balıkesir ve Çanakkale il genelinden gelen numuneler değerlendirilirken, personeller özverili bir tempoda çalışarak 20 bin 144 test sayısını geride bıraktı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:52 Kaynak: İHA
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