Son dakika haber: Balıkesir'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Balıkesir'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

29.06.2022 19:12
Son dakika haber: Balıkesir'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletiyle kaza yapan kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletiyle kaza yapan kişi yaşamını yitirdi.

İş yerinden çıkıp evine giden Fatih Kangal'ın (33) kullandığı 16 AJF 668 plakalı motosiklet, Paşakent Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda direğe çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Kangal'ın, motosikletini bir ay önce aldığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Balıkesir, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Balıkesir'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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