Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Kangal'ın, motosikletini bir ay önce aldığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Balıkesir, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Balıkesir'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.