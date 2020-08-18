Son dakika haber: Balıkesir'de düğünlere koronavirüs düzenlemesi - Son Dakika

BALIKESİR Valiliği tarafından alınan kararla, düğünlerin 3 saatle sınırlandırılmasına ve müzik yayının 23.00'te sonlandırılması kararlaştırıldı. Öte yandan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 1'inci ve 2'nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacaklar. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşları saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine giriş kısıtlaması getirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, valilik binasında Balıkesir'de koronavirüs mücadelesinde gelinen son aşamayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Alınan son kararları ve kısıtlamaları paylaşan Vali Şıldak, bulaş riskinin yüksek olduğu yerlerle ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Denetimlerin sıklaşacağını vurgulayan Vali Şıldak, düğünler ve 65 yaş ve üstü vatandaşları ilgilendiren yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Vali Şıldak: "Bulaş riskinin bu hastalıkta, bu salgında topluluklardan kalabalık ortamlardan kaynaklanması göz önüne alındığında, biz de elimizdeki durumu mercek altına aldığımızda düğünler konusunda bazı tedbirler almamız gerektiğini kararlaştırdık. Gerek salonlarda ve şehir ortamlarında gerçekleştirilen düğünler gerekse kırsal bölgelerimize sokaklarda ve köylerimizde, mahallelerimizde gerçekleştirilen düğünlerin 3 saatte sınırlandırılması kararını alıyoruz. Düğünlerin farklı aktiviteleri oluyor. Mümkün oldukça vatandaşlarımızdan; yemek, mevlit gibi bütün bu süreçleri mümkün olduğunca kısa, mesafe kuralına uyarak, çok daha duyarlı şekilde icra etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Çünkü düğün ortamlarından dolayı pek çok vakamız gelişti ilimizde. Bununda bilincinde olarak vatandaşlarımızdan özellikle ve özellikle düğünlere karşı hassas olmalarını, bu ortamlarda çok dikkatli olmalarını, kesinlikle maske ve mesafe kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Düğünler konusundaki 2'nci bir tedbirimiz müzik çalınmasının düğünlerde bütün düğünlerde saat 23.00 ile sınırlandırılmasıdır. 23.00 itibariyle müziğe son verilmesini kararlaştırdık. Ayrıca düğün konvoylarının da mümkün olduğu kadar az araçla yapılması ve araçların içinde yine mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi hususunun karara bağladık" dedi.65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN YENİ KARARLAR

65 yaş ve üzeri alınan karara ilişkinde açıklama yapan vali Şıldak, "Bir başka konu başlığımız 65 yaş ve üzeri yaş grubu büyüklerimize ilişkindir. Malumlarınız olduğu üzere, salgın sürecinin en başından itibaren devletimizin yaptığı en duyarlı davrandığı uygulamalardan biri büyüklerimizin, yani 65 yaş ve üzeri yaş gruplarının muhafaza edilmesi, onların bu hastalıktan korunmasına ilişkindir. Bu aşamada içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde 65 ve üzeri yaş grupları saat 10.00 ila 20.00 arasında sokağa çıkabilmektedir. Bu sokağa çıkma uygulamasına ilişkin herhangi bir saat sınırlaması getirmiyoruz. Sadece 2 sınırlama getiriyoruz. Düğünler ve pazar yerlerine ilişkin. Bu yaş grubumuzun düğünlere ancak 1'inci ve 2'nci derece akrabalık ilişkisi içinde olduğu düğünlere katılabilmelerine müsaade edilmesi. Bunun dışındaki düğünlerin katılmamaları yönünde karar aldık. Bu kararın da özellikle uygulanması konusunda duyarlık beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Pazaryerlerine ilişkin ise pazaryerlerinin en yoğun olduğu saatler olan 16.00'dan 20.00'ye kadar olan 4 saatlik zaman diliminde de pazarlara girişlerine ilişkin bu yaş grubumuza kısıtlama getiriyoruz" diye konuştu.