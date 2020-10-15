Son dakika haber | Balıkesir'de düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
15.10.2020 22:37
Son dakika haberine göre Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, kaçak ve bandrolsüz içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli H.Ö'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.
Söz konusu adreste farklı türlerde imal edilmiş bir miktar sahte ve bandrolsüz kaçak içki, kaçak sigara ve 1 av tüfeği ile 20 fişek ele geçirildi.
Şüpheli H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.
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