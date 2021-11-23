Son dakika haber! Balıkesir'de ev yangını - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinin İbrahimce Mahallesi 395. Sokak'ta bir evde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın çıkan evde büyük maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR