Son dakika haber | Balıkesir'de FETÖ davasında karar açıklandı
Son dakika habere göre Balıkesir'de aralarında üst düzey komutanların da yer aldığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davada karar açıklandı.
Balıkesir'de aralarında üst düzey komutanların da yer aldığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davada karar açıklandı.
Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu olarak yargılanan Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Rüştü Çelenk ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken daha sonra bu karar müebbet hapse çevrildi. Duruşmada 9. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral İshak Dayıoğlu'na tahliye kararı çıkarken, Balıkesir Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Tamer Akkoyun, suça iştirak ettiği fakat darbe girişimi sırasında eyleminden gönüllü olarak vazgeçtiği gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Bandırma 6. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı Pilot Kurmay Albay Ali Çayır ve eski Işıklar Askeri Lisesi Takım Komutanı Turgay Tendürüs, ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı. Mahkeme heyeti, Çelenk ve Akkoyunlu'nun tutukluluklarının devamına karar verirken tahliye edilen Tuğgeneral İshak Dayıoğlu'na yurtdışına çıkış yasağı getirdi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:11 Kaynak: İHA
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