Son dakika haber! Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

20.10.2022 15:57
Son dakika haber! Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Son dakika haberi... BALIKESİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması ve örgüte finansman sağlayan şüphelilere yönelik dün sabah operasyon düzenlendi. 'Gazi Turgut Aslan' adı verilen operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde altın ve mücevherat ele geçirildi. Ayrıca 31 bin 680 TL, 1384 ABD doları, 100 euro, 1 pasaport, 4 ruhsatsız av tüfeği, 55 av tüfeği fişeği, 87 tabanca mermisi, 3 örgütsel doküman kapsamında yasaklı kitap, 52 değişik markalarda cep telefonu, 12 bilgisayar, 2 tablet ve çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIBalıkesir Valiliği'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda ağır darbe alan örgütün tekrar toparlanmasını ve bir üst konuma geçmesini amaç edinerek özellikle adli işlem gören, yargılanan ve yargılama sürecinde aleyhe beyanlarda bulunmayan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayan kişilerden, firari olarak aranan, tahliye olan, tutuklu, hükümlü veya yakınları cezaevinde bulunan, kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilen ekonomik durumu iyi olmayan kısacası 'örgüte tam bağlı' olarak nitelendirdikleri 'örgüte sadık olduklarından şüphe duyulmayan' örgüt mensubu ve yakınlarına periyodik aralıklarla devamlılık arz edecek şekilde sistematik bir yapı dahilinde emir komuta zinciri içerisinde finans sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak operasyonel çalışma yapılmıştır."


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Balıkesir gündem haberleri | Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı Balıkesir gündem haberleri | Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı Balıkesir haberleri... Balıkesir'de patlayan trafo korkuya neden oldu Balıkesir haberleri... Balıkesir'de patlayan trafo korkuya neden oldu KÜTAHYA'DA FETÖ ŞÜPHELİSİ 23 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ KÜTAHYA'DA FETÖ ŞÜPHELİSİ 23 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Turgut Aslan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 23:06:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement