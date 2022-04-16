Balıkesir'de iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Balıkesir'de iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

16.04.2022 12:56

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde iş yerlerindeki hırsızlıklar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde iş yerlerindeki hırsızlıklar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Burhaniye Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde Alper Çiftçi'ye ait iş makinesi bakım onarım atölyesinde, tamir için bırakılan forklifte ait parçalar çalındı.

Çiftçi, sabah dükkana geldiğinde bazı parçaların yerince olmadığını görünce güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Kayıtlarda, sabaha karşı gelen 2 kadın şüphelinin, onlarca kilo ağırlığındaki demir parçaları at arabasına yükleyip götürmesi yer alıyor.

Edremit Soğanyemez Mahallesi 494. Sokak'ta kalaycı Elmas Kaplan, dükkanının önündeki tezgahta bakır tepsilerin eksik olduğunu fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Kaplan, yoldan geçen 2 kadından birinin tezgahta bulunan 2 bakır tepsiyi çaldığını gördü.

Kaplan, gazetecilere, hırsızlığın kendisi içeride çalışırken yapıldığını söyledi.

"Tepsileri çok rahat alıp gitmiş." diyen Kaplan, çalınan 2 tepsinin değerinin 400 lira olduğunu belirtti.

Polis, 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Balıkesir'de iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Balıkesir'de iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Balıkesir'de iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika


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