Balıkesir 3. sayfa haberleri: Balıkesir'de 39 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir 3. sayfa haberleri: Balıkesir'de 39 şahsa 'Huzur' operasyonu

12.10.2022 04:07
Balıkesir 3. sayfa haberleri: Balıkesir'de 39 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir haberlerine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde asayişi sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdiler.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde asayişi sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdiler. Asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalanırken, aramalarda ateşli silahlara el konuldu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Karesi, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca, 33 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir 3. sayfa haberleri: Balıkesir'de 39 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir 3. sayfa haberleri: Balıkesir'de 39 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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