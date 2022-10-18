Son dakika haber | Balıkesir'de jandarmadan 109 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber | Balıkesir'de jandarmadan 109 şahsa 'Huzur' operasyonu

18.10.2022 10:35
Son dakika haber | Balıkesir'de jandarmadan 109 şahsa 'Huzur' operasyonu

Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarmanın kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarının yanısıra asayiş uygulamalarında 109 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de jandarmanın kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarının yanısıra asayiş uygulamalarında 109 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 10 ateşli silah, uyuşturucu madde, kaçak sigara, kaçak içki, uyuşturucu aparatı ve hassan terazi ele geçirildi. .

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas, Susurluk ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda. yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 69 şahsı yakaladı. Bu kişilerle 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik il genelinde yapılan çalışmalar neticesinde; 745 adet sentetik uyuşturucu hap, 482 gram metamfetamin, 2 kilo 757 gram esrar, 3 kök kenevir, 15 gram afyon sakızı, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 879 litre kaçak içki, 123 bin 460 adet dolu makaron, 120 kilo tütün, 2 adet otomatik sigara sarma makinası, 2 adet tabanca ve 3 adet av tüfeği ele geçirilirken, olaylara karışan 40 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların sorgusunun sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Balıkesir'de jandarmadan 109 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

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