Son dakika haber! Balıkesir'de jandarmadan 14 şahsa gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Altıeylül, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi ve Karesi ilçelerinde 2 Ağustos 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR