Yiğit ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gürbüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Murat Y. (64) yönetimindeki 35 DC 2464 plakalı kamyonet, İsmet Gürbüz'ün (31) kullandığı plakasız motosikletle Altınoluk Mahallesi'nde Özdemirkent mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

Balıkesir 'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 23:07

Kaynak: AA

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