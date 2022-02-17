Son dakika haber! Balıkesir'de karısını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, ayrı yaşadığı karısını sokakta silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hacıyusuf Mahallesi 1. Sokak'ta yürüyen Hanife B. (41) ile yanına gelen eşi Hasan B. (51) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir süredir ayrı yaşadığı eşine tabancayla ateş ettiği ileri sürülen Hasan B, olay yerinden uzaklaştı.

Bacağına 2 kurşun isabet eden Hanife B, yoldan geçen bir araçla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis tarafından olayda kullanılan silahla gözaltına alınan şüpheli Hasan B'nin, eşiyle çocuğunu kendisine göstermediği için tartıştıklarını söylediği iddia edildi.

Tedavisi süren yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.