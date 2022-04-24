Son dakika haber: Balıkesir'de kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Balıkesir'de kaza: 6 yaralı

24.04.2022 00:57
Son dakika haber: Balıkesir'de kaza: 6 yaralı

Son dakika haberi: Balıkesir'in Altıeylül İlçesindeki Beyoğlu Caddesinde meydana gelen kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Balıkesir'in Altıeylül İlçesindeki Beyoğlu Caddesinde meydana gelen kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Beyoğlu Caddesinde meydana geldi. Çarşı istikametine seyir eden B.Ö'nün kullandığı araç karşı şeritten sola dönmek isteyen A.A idaresindeki araçla çarpıştı. B.Ö'nün kullandığı araç çarpmanın etkisiyle kaldırımda bulunan A.İ, A.A ve N.C isimli çocuklara çarparak yaralanmalarına neden oldu. Araç sürücüsünde herhangi bir yaralanma olmazken diğer şahıslar A.İ ve A.A hafif şekilde, N.C isimli şahıs ise ayağının üzerinden araç geçme suretiyle yaralandı. Olayda yaralananlara 112 ekipleri müdahale ederken, yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

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Balıkesir, Tragger, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Balıkesir'de kaza: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Balıkesir'de kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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