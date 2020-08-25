Balıkesir'in Havran ilçesinde komşusu tarafından öldürülen kişiyle intihar eden katil zanlısının cenazeleri toprağa verildi.

Kırsal Karaoğlanlar Mahallesi'nde tarlasına giren koyunlar nedeniyle tartıştığı komşusu tarafından öldürülen Nedim Kaya (44) ve daha sonra intihar eden katil zanlısı Ramazan Eklioğlu'nun (44) cenazeleri aileleri tarafından Bursa Adli Tıp Kurumundan alındı.

Eklioğlu öğle vakti, Kaya ise ikindi namazı sonrası Karaoğlanlar Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Havran ilçesinde Ramazan Eklioğlu, tarlasına giren koyunlar nedeniyle tartıştığı komşusu Nedim Kaya'yı av tüfeğiyle vurup öldürmüştü. Jandarma ekiplerinin yakalamak için çalışma başlattığı Eklioğlu'nun aynı mahalledeki bir ağılda intihar ettiği tespit edilmişti.