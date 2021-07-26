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Son dakika haber! Balıkesir'de küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 20 kuzu telef oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Balıkesir'de küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 20 kuzu telef oldu

26.07.2021 00:38
Son dakika haber! Balıkesir'de küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 20 kuzu telef oldu, System.String[]

Son dakika habere göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 20 kuzu telef oldu, 2 bin balya yandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 20 kuzu telef oldu, 2 bin balya yandı.

Doğa Mahallesi'ndeki çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede balyaların da tutuşmasıyla alevler çiftliği sardı.

Yangında 20 kuzu telef olurken, yaklaşık 2 bin balya ve bunların depolandığı alan zarar gördü.

Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ve Aksakal müfreze ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Balıkesir, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Balıkesir'de küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 20 kuzu telef oldu - Son Dakika


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