Kaza, Manyas-Bandırma Karayolu'nda gece yarısı meydana geldi. Tevfik Çalışkan idaresindeki 10 ACP 852 plakalı otomobili, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Çalışkan ile arkadaşı Erkan Dereli'nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü - Son Dakika

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