Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü - Son Dakika
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Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü

02.03.2021 11:54
Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü

BALIKESİR Manyas-Bandırma Karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su tahliye kanalına düştü.

BALIKESİR Manyas-Bandırma Karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su tahliye kanalına düştü. Kazada sürücü Tevfik Çalışkan (34) ile beraberinde bulunan Erkan Dereli (28) hayatını kaybetti.

Kaza, Manyas-Bandırma Karayolu'nda gece yarısı meydana geldi. Tevfik Çalışkan idaresindeki 10 ACP 852 plakalı otomobili, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Çalışkan ile arkadaşı Erkan Dereli'nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Manyas'taki evlerine giderken kazada ölen gençlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü - Son Dakika
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