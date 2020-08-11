Son dakika haber: Balıkesir'de polis 13 silah ele geçirdi - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 13 ateşli silah ve bunlara ait 155 fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl Merkezinde, 1 adet Combat Marka 99 mm tabanca ve 2 fişek, Ayvalık İlçesinde, 1 adet Sig Sauer Marka 7,65 mm tabanca ve 5 fişek, Bandırma İlçesinde, 1 adet Llama Marka 7,65 mm tabanca 6 adet fişek, 1 adet sig sauer p226x Marka 9 mm tabanca ve 32 fişek, 1 adet Zoraki 814 kurusıkıdan bozma 7,65 mm tabanca, 1 adet Star B.Echeverria Eibar Espana S.A Marka 9 mm tabanca ve 15 adet fişek, 1 adet el yapımı markası olmayan 9 mm çaplı tabanca, 1 adet Blow Mini Mod 2003 marka kurusıkı tabanca, 1 adet King Shield Madein İtaly marka pompalı tüfek ve 86 fişek, Bigadiç İlçesinde, 1 adet Retay Dessert Eagle marka 9 mm kurusıkı ve 7 fişek tabanca, Burhaniye İlçesinde, 1 adet marka ve modeli olmayan 7,65 mm tabanca ve 2 fişek, 1 adet Browning marka 7,65 mm tabanca ve Susurluk İlçesinde, 1 adet Zoraki 298-T Semi marka kurusıkı tabanca,olmak üzere toplam, 9 adet Ruhsatsız tabanca ve 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet Ruhsatsız tüfek, 155 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi. - BALIKESİR