Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 8'tutuklandı. Narkotik polisinin yaptığı operasyonlarda da 11 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Balya, Burhaniye ve Edremit İlçelerinde 24.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız Ateşli Silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 3 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 24.06.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Bandırma ve Sındırgı İlçelerinde yapılan 8 ayrı çalışmada, 11 şüpheli şahıs yakalanırken, adli mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklandı ve 9 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakılmıştır. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 24,08 gram bonzai, 203 adet sentetik ecza hap, 0,57 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 18 adet tabanca fişeği, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 655 TL para ele geçirildi. - BALIKESİR