Son dakika haber: Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber: Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu
19.12.2020 20:51
Son dakika haber... Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 5 ayrı operasyonunda 8 şüpheli yakalanırken adli makamlara çıkarılan 1 kişi tutuklandı.
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 5 ayrı operasyonunda 8 şüpheli yakalanırken adli makamlara çıkarılan 1 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 5 çalışmada 8 şahıs yakalandı ve 1 şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 23,24 gram esrar, 1,34 gram kokain, 11,30 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi. - BALIKESİR
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