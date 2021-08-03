Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri son 1 haftada yaptıkları asayiş uygulamalarında 110 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 35 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Kepsut, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 26.07.2021-01.08.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 81 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 35 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 20 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 122 adet fişek, 15 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 51 adet kartuş, 8 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 65 fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Temmuz-01 Ağustos 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 29 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 10.151 gram kubar esrar, 553 kök kenevir bitkisi, bin 789 adet sentetik uyuşturucu hap, 341 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 25 gram bonzai, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 152 adet sikke, 16 adet tarihi eser niteliğinde obje, 2 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR