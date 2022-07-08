Son dakika haber | Balıkesir'de suç örgütü üyesi 3 kişiye tutuklama

BALIKESİR'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü üyesi 3 kişi yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından, Susurluk ve çevre ilçeleri Gönen, Manyas ve Balıkesir il merkezinde faaliyet gösteren suç örgütü üyelerinin Edremit'te olduğu tespit edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'silahla yaralama', 'iş yeri kurşunlama' ve 'tehdit' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.T., K.İ., ve L.K. yakalanarak, Kepsut Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 102 adet tabanca fişeği, 28 adet araç lastiklerini patlatmak amacıyla kullanılan çivili düzenek ve 68 bin TL tutarında çek ele geçirildi. Bir kişinin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.