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Son dakika haber! Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı

14.12.2021 11:19
Son dakika haber! Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Karesi ilçesi Çengel Caddesi üzerinde bulunun kavşakta 16 TH 716 plakalı otomobil ile 10 AGH 901 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Son dakika haber! Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber! Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber! Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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