Alınan bilgiye göre, İsaalan Mahallesi'nde yaşayan Sezai Keskin , tarlasını sürerken traktörünü kaydırdı. Keskin, eğimli tarlada devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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