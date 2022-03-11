Son dakika haber... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

11.03.2022 00:57
Son dakika haber... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından 10 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından 10 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Altınoluk Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 10 şüphelinin ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 126 gram metamfetamin, 150 gram kubar esrar, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 2 av tüfeği, bu tüfeklere ait 50 kartuş, 11 tabanca mermisi ve suçtan elde edildiği tahmin edilen 2 bin lira ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalaması için jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. - BALIKESİR

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EDREMİT'TE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON; 9 GÖZALTI EDREMİT'TE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON; 9 GÖZALTI BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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