Son dakika haber... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından 10 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Altınoluk Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 10 şüphelinin ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 126 gram metamfetamin, 150 gram kubar esrar, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 2 av tüfeği, bu tüfeklere ait 50 kartuş, 11 tabanca mermisi ve suçtan elde edildiği tahmin edilen 2 bin lira ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalaması için jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. - BALIKESİR