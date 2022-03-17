Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

17.03.2022 11:46
Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları ayrı ayrı 11 uyuşturucu operasyonunda 21 şahsı gözaltına alırken, 10 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları ayrı ayrı 11 uyuşturucu operasyonunda 21 şahsı gözaltına alırken, 10 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi, Edremit ve Erdek İlçelerinde yapılan 11 ayrı çalışmada, 21 şahıs yakalanırken, 10 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı ve diğer 11 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 1 kilo 258,84 gram metamfetamin maddesi, 6,38 gram skunk maddesi, 20 adet hint keneviri bitkisi, 20 adet ecstasy hap, 49 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet sıvı organik bitki besini, 4 adet reflektör, 1 adet filtre makinası, 1 adet aydınlatma makinası,

1 adet buhar makinası, 1 adet devir daim motoru, 2 adet zaman ayarlayıcı, 1 adet adaptör, 1 top alüminyum folyo, 4 adet payp ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika


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