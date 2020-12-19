Son dakika haber... Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Susurluk ilçeleri ile kent merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 9 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik, il merkezindeki dört, Ayvalık, Edremit ve Susurluk ilçelerinde birer adrese operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda, 39,65 gram sentetik uyuşturucu (bonzai), 1,08 gram metamfetamin, 3,81 gram esrar, 47 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Yakalanan ve emniyete götürülen 9 şüphelinin işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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