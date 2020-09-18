Son dakika haber! Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli, gözaltına alındı.
Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri tarafından gerçekleştirilen teknik takip sonucunda, Gönen- Balya yolu üzerindeki su kanalı bölgesinde bir operasyon yapıldı.
Operasyonda, 598 kök hint keneviri ele geçirilirken, şüpheli E.Ç. (27) yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:57 - Kaynak: AA
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