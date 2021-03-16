Son dakika haber... Balıkesir Dursunbey'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de eş zaman operasyon düzenleyerek, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ediyor.

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