Son dakika haber... Balıkesir Dursunbey'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Balıkesir Dursunbey'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
16.03.2021 15:49
Gelen son dakika haberine göre BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de eş zaman operasyon düzenleyerek, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ediyor.
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